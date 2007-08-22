Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Savez-vous planter les tchou ?

Après sa sortie de l'accès anticipé sur Steam, Unrailed 2: Back on Track sort le 11 juin sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.Le jeu est développé par Indoor Astronaut et édité par Kepler Ghost.Une démo gratuite est actuellement disponible sur Nintendo Switch et le jeu est en précommande.On vous rappelle que le jeu vous propose, en solo ou en multijoueur en coop, de créer une voie de chemin de fer. Le train avance, à vous de ne pas le faire dérailler et de créer les rails le plus vite possible. Il faudra faire avec les obstacles et les modifications de gameplay qui s'ajoutent au fil de la partie, mais aussi avec les monstres qui veulent s'en prendre au convoi.On vous laisse découvrir ça en vidéo :