Dernières actus
Sombras, un nouveau jeu narratif...
Fatekeeper débarque en accès a...
(TEST) LEGO Batman : L'Héritage...
Deep Rock Galactic: Rogue Core e...
Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Unrailed 2: Back on Track sort le 11 juin
Savez-vous planter les tchou ?Après sa sortie de l'accès anticipé sur Steam, Unrailed 2: Back on Track sort le 11 juin sur PC, PlayStation 5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Le jeu est développé par Indoor Astronaut et édité par Kepler Ghost.
Une démo gratuite est actuellement disponible sur Nintendo Switch et le jeu est en précommande.
On vous rappelle que le jeu vous propose, en solo ou en multijoueur en coop, de créer une voie de chemin de fer. Le train avance, à vous de ne pas le faire dérailler et de créer les rails le plus vite possible. Il faudra faire avec les obstacles et les modifications de gameplay qui s'ajoutent au fil de la partie, mais aussi avec les monstres qui veulent s'en prendre au convoi.
On vous laisse découvrir ça en vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
Dernières Vidéos
- 007 First Light : découvrez la bande-annonce de lancement
- The Florist : Tuez-les avec des fleurs
- Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch annoncé
- Warhammer 40,000: Dawn of War IV annoncé pour le 17 septembre
- Warhammer 40,000: Mechanicus II est sorti
- Echoes of Aincrad dévoile du gameplay
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD