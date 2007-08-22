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Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Fatekeeper débarque en accès anticipé le 2 juin
C'est beau !FateKeeper est un jeu de rôle qui se déroule dans un univers Fantasy. Il est annoncé pour le 2 juin 2026 en accès anticipé, sur PC, via Steam.
Le jeu est développé par le studio austro-allemand Paraglacial et édité par THQ Nordic.
Le monde a subit son lot de cataclysmes et n'est aujourd'hui que ruines où pullulent des monstruosités.
Vous allez arpenter ce monde traverser des forêts, des montagnes, des cavernes souterraines, des bâtiments délabrés, des sanctuaires oubliés, des grottes sauvages... à la recherche de reliques.
Bien entendu, une multitude d'ennemis tenteront de vous en empêcher. Pour combattre, vous aurez des armes blanches mais aussi des sorts magiques à votre disposition.
De nombreuses armes, de nombreux équipements, des reliques permettront de personnaliser votre personnage selon votre style de jeu.
Visuellement, ça a toujours l'air dingue.
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