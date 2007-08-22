Sombras, un nouveau jeu narratif horrifique

Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le petit oiseau va sortir

Sombras est un jeu narratif avec une ambiance horrifique. Vous allez incarner Shiomi, une étudiante en photographie d'origine espagnole et japonaise, qui a débarqué au Japon après le divorce de ses parents.Une nuit, elle est aspirée dans une réalité alternative d'un Tokyo des années 2000, et se retrouver face à des jeunes filles qui lui ressemblent, des ombres inquiétantes....Avec son appareil photo, elle va tenter de sortir de ce cauchemar, qui n'est autre que sa personnalité brisée.Un jeu horrifique et introspectif, développé par Maboroshi Artworks et édité par Entalto Publishing, prévu pour la fin de l'année sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.