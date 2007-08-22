Dernières actus
The Florist : Tuez-les avec des ...
Warhammer 40,000: Chaos Gate –...
Warhammer 40,000: Dawn of War IV...
Warhammer 40,000: Mechanicus II ...
Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
007 First Light : découvrez la bande-annonce de lancement
Il arrive enfin !Encore une fois, le jeu 007 First Light fait parler de lui. On vous rassure, il n'y en a plus pour longtemps pour le voir débarquer sur nos PC et consoles. 007 First Light est toujours signé IO Interactive et le jeu est toujours prévu pour le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.
Cette fois, c'est la bande-annonce de lancement qui a été mise en ligne.
Pour rappel, cet opus, histoire exclusive au jeu, est basé sur les débuts de James Bond. Tout juste embauché par le MI6, il faire ses preuves. Il est, au commencement, un second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, il va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.
On a franchement hâte de mettre la main dessus.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
Dernières Vidéos
- 007 First Light : découvrez la bande-annonce de lancement
- The Florist : Tuez-les avec des fleurs
- Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch annoncé
- Warhammer 40,000: Dawn of War IV annoncé pour le 17 septembre
- Warhammer 40,000: Mechanicus II est sorti
- Echoes of Aincrad dévoile du gameplay
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD