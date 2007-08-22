- 007 First Light : découvrez la bande-annonce de lancement

Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Il arrive enfin !

Encore une fois, le jeu 007 First Light fait parler de lui. On vous rassure, il n'y en a plus pour longtemps pour le voir débarquer sur nos PC et consoles. 007 First Light est toujours signé IO Interactive et le jeu est toujours prévu pour le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.Cette fois, c'est la bande-annonce de lancement qui a été mise en ligne.Pour rappel, cet opus, histoire exclusive au jeu, est basé sur les débuts de James Bond. Tout juste embauché par le MI6, il faire ses preuves. Il est, au commencement, un second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, il va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.On a franchement hâte de mettre la main dessus.