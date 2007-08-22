- Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch annoncé

Publié le Vendredi 22 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

L'inquisition, toujours debout

Suite de Daemonhunters, Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch est annnoncé sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit d'un jeu de type tactique-RPG au tour par tour.Il est développé par le studio Complex Games et édité par Frontier Developments et Games Workshop.Les joueurs vont incarner Bastian Rath, un interrogateur, l'un des plus hauts grades de l'Inquisition. Vous allez, de planète en planète, tenter de déjouer un complot qui menace la stabilité de l'empire Tyrien, sur les traces de l'Inquisiteur Rykov.Jusqu'à 7 factions ennemies se dresseront face à vous, tandis que votre escouade comprendra jusqu'à 9 classes jouables, que vous pourrez personnaliser notamment en combinant les classes, les armes, les capacités...Des véhicules seront aussi disponibles, comme le Redemptor Dreadnought, le Scout Sentinel et le char Leman Russ.On vous laisse découvrir ça en vidéo :