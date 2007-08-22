007 First Light : un nouveau carnet de développeurs

Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

La plume est plus forte que l'épée

007 First Light est basé sur les débuts de James Bond. Tout juste embauché par le MI6, il faire ses preuves. Il est, au commencement, un second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, il va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.Un nouveau carnet de développeurs a été mis en ligne. On y retrouve Michael Vogt, scénariste principal, qui explique son métier, la création du personnage, le travail en collaboration avec les équipes de Level Design et la manière dont le fait de proposer un James Bond jeune offre de nouvelles perspectives, notamment au niveau ambiance et ton, proposant un personnage plus aventurier, moins blasé et cynique.IO Interactive lancera 007 First Light le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Niveau voix en v.o., on retrouvera Patrick Gibson (dans le rôle de James Bond), Noemie Nakai (dans le rôle de l’agent Roth), Kiera Lester (dans le rôle de Moneypenny) et Alastair McKenzie (dans le rôle de Q).