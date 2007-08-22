Xbox Game Pass : les nouveautés d'avril

Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ils se découvrent d'un fil

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My Little Pony A Zephyr Heights Mystery (Cloud, console et PC)

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Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 7 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game PassPour les membres Game Pass Core :Au cas où vous l’auriez manquéMises à jour et contenus additionnelsAvantages en jeuIls nous quittent 15 avril