Xbox Game Pass : les nouveautés d'avril

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Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

 

Xbox Game Pass : les nouveautés d'avril

Ils se découvrent d'un fil

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.

Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.

Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :

Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 7 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
  • DayZ (PC) - 8 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard Game Pass Core, PC Game Pass
  • Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) - 8 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • FBC Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 8 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 9 avril -  - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 10 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Football Manager 2026 (PC) - 13 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Football Manager 2026 Console (Cloud, console et PC) - 13 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass 
  • Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 14 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Replaced (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 14 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 14 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 16 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • EA Sports NHL 26 (Cloud et Xbox Series X|S) - 16 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Call of Duty Modern Warfare (Cloud, console et PC) - 17 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
  • Little Rocket Lab (Cloud, console et PC) - 21 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Sopa Tale of the Stolen Potato (Cloud, console, appareils portables et PC) - 21 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 21 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 23 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Pour les membres Game Pass Core : 
  • Warhammer Vermintide 2 (Cloud et console)
  • DayZ (PC)
Au cas où vous l’auriez manqué
  • Easy Delivery Co. (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 26 mars - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • Super Meat Boy 3D (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 31 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • NBA 2K26 (Cloud, console, appareils portables et PC) - 3 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
Mises à jour et contenus additionnels
  • Dome Keeper (mise à jour multijoueur) (Cloud, console, appareils portables et PC) - 13 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
  • Call of Duty Black Ops 7 Saison 03 - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Avantages en jeu
  • Microsoft Bubble (PC) - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass
  • World of Warships (PC) - 9 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass
  • Albion Online (Cloud et console) - 21 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass
Ils nous quittent 15 avril
  • Ashen (Cloud, console et PC)
  • Eiyuden Chronicle Hundred Heroes (Cloud, console et PC)
  • Grand Theft Auto V (Cloud, console et PC)
  • My Little Pony A Zephyr Heights Mystery (Cloud, console et PC)
  • Terra Invicta (Game Preview) (PC)

 

 
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