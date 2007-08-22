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Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : les nouveautés d'avril
Ils se découvrent d'un filTous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.
Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
Final Fantasy IV (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 7 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
- DayZ (PC) - 8 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard Game Pass Core, PC Game Pass
- Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) - 8 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- FBC Firebreak (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 8 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 9 avril - - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 10 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Football Manager 2026 (PC) - 13 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Football Manager 2026 Console (Cloud, console et PC) - 13 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Hades II (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 14 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Replaced (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 14 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 14 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series X|S et PC) - 16 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- EA Sports NHL 26 (Cloud et Xbox Series X|S) - 16 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Call of Duty Modern Warfare (Cloud, console et PC) - 17 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
- Little Rocket Lab (Cloud, console et PC) - 21 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Sopa Tale of the Stolen Potato (Cloud, console, appareils portables et PC) - 21 avril - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 21 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Kiln (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 23 avril - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Warhammer Vermintide 2 (Cloud et console)
- DayZ (PC)
- Easy Delivery Co. (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 26 mars - Game Pass Standard, Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Super Meat Boy 3D (Cloud, Xbox Series X|S, appareils portables et PC) - 31 mars - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- NBA 2K26 (Cloud, console, appareils portables et PC) - 3 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
- Dome Keeper (mise à jour multijoueur) (Cloud, console, appareils portables et PC) - 13 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
- Call of Duty Black Ops 7 Saison 03 - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Microsoft Bubble (PC) - Disponible maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass
- World of Warships (PC) - 9 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass
- Albion Online (Cloud et console) - 21 avril - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass
- Ashen (Cloud, console et PC)
- Eiyuden Chronicle Hundred Heroes (Cloud, console et PC)
- Grand Theft Auto V (Cloud, console et PC)
- My Little Pony A Zephyr Heights Mystery (Cloud, console et PC)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)
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