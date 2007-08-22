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Publié le Mercredi 8 avril 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Origament: A Paper Adventure est sorti
Pliez-vous en 4Origament: A Paper Adventure est sorti. Le jeu est développé par le studio allemand indépendant Space Sauce Studio et édité par Beverlor et Assemble Entertainment. Il est disponible sur PC, sur Steam. Il est proposé à 14,99 €. Notez qu'une démo est disponible gratuitement.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu d'aventure, en origami. Un jeu poétique qui va vous faire découvrir l'histoire d'une simple feuille de papier. Sauf que cette feuille est capable de changer de forme pour s'adapter à son environnement. Avion, boule, étoile, bâteau... selon les obstacles, vous pouvez prendre une forme particulière.
Dans ce monde de pliage, vous allez incarner un souvenir. Le souvenir d'une lettre jamais lue, qui tente de s'échapper des méandres de l'oubli, au fin fond de la mémoire. Votre mission est d'être enfin lue.
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