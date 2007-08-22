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Publié le Jeudi 9 avril 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
ChainStaff, un metroidvania sur PC et consoles
Un certain charmeDéveloppé par le studio Mommy's Best Games, le jeu ChainStaff est un jeu d'action et de plateformes, un metroidvania, qui vient tout juste de sortir sur PC, sur Steam (une démo est disponible si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter), mais aussi sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.
Il est proposé au prix de 14,79 €.
Un bon petit jeu de type Herroic Fantasy, dont tous les décors ont été dessinés à la main et sont inspirés des pochettes de disque (metal surtout) des années 70 et 80.
Vous allez y affronter des monstres géants, et sur votre route, de nombreux pièges mortels vous attendent. Bref, dans ce jeu à scrolling horizontal, une seule règle : avancer et tuer.
On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :
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