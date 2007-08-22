Instant Sports 2 annoncé sur PS5 et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 9 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Appelez vos amis

Maximum Entertainment a annoncé la sortie de Instant Sports 2, déevloppé par le studio Breakfirst Games, pour le 16 juillet prochain. Il sortira sur PS5 et Nintendo Switch.Suite du premier volume, Instant Sports 2 proposera 10 sports à jouer en famille, entre potes, bref, à plusieurs : Baseball, Base jump, mini-golf, Vélo en montagne, Tennis, Boxe, Rafting, padel, foot US (annoncé comme rugby) et volley-ball.Jusqu'à 4 joueurs pourront jouer en même temps.Le 30 septembre, des versions boîte seront même proposées dans le commerce. Bref, un party game somme toute assez classique, mais qui devrait être toujours aussi fun à partager.