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Publié le Jeudi 9 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
The Occultist est sorti
L'heure du penduleThe Occultist est sorti sur PC, Xbox Series et PS5. Pour rappel, le jeu est développé par Daloar et édité par Daedalic Entertainment.
Vous allez y découvrir Alan Rebels, un spécialiste du paranormal, à la recherche de son père disparu. Ses découvertes l'entraînent vers l'île de Sacrepierre...
The Occultist est un jeu d'enquête sur des événements paranormaux.
L’île de Sacrepierre était habitée jusqu’en 1950 par une secte qui s'est rendue coupable de meurtres et de sacrifices rituels. Personne ne s'est rendu sur l'île depuis...A l'aide de votre pendule occulte, un objet dont l'origine est inconnue, vous allez vous rendre sur place et interagir avec les âmes torturées qui hantent les lieux. Même si, parfois, mieux vaut les éviter pour ne pas réveiller leur colère...
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