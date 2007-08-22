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Publié le Lundi 4 mai 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Invicible VS (PC, PS5, Xbox Series)
Cruelle désillusionAprès avoir fait la preview du jeu, j'étais prêt à enchaîner sur le test. D'autant plus qu'entre temps, je m'étais tapé quelques épisodes de la série TV et... j'avais quand même trouvé ça un petit peu chiant.
Oui, ben, chacun ses goûts. Et les miens ne sont pas Invicible.
Fan de la série, Théo s'est alors rué sur la copie du jeu, menaçant quiconque voudrait l'empêcher de faire le test. Avec un argument percutant : "Moi j'aime bien, toi pas, alors c'est pour moi".
Oui, bon, ok, la percussion, chez Théo, c'est très relatif.
En tout cas, il a abordé le test avec un grand sourire. Il l'a terminé sans.
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