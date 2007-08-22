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Publié le Lundi 4 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Forest Escape: Last Train en Playtest
La survie du railDéveloppé par Frag Lab et édité par Two Cakes Studio, le jeu Forest Escape: Last Train est en Playtest sur PC, sur Steam. Vous pouvez demander un accès, il dure jusqu'au 15 mai.
Le jeu, lui, sortira cette année.
C'est un jeu d'horreur coopératif, jouable de 1 à 4, dans lequel vous devez réparer votre locomotive. Pour ça, il vous faudra résoudre les énigmes du Gardien et combattre des créatures cauchemardesques.
Le tout se déroule dans un parc d'attractions abandonné. Vous devrez également récupérer des ressources pour faire avancer votre train mais aussi les échanger contre des armes.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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