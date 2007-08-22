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Publié le Lundi 4 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Epoque ancienne

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Heroes of Might and Magic: Olden Era
  2. Counter-Strike 2
  3. Forza Horizon 6
  4. Windrose
  5. Far Far West
  6. Diablo IV
  7. Crusader Kings III
  8. Cyberpunk 2077
  9. Stellaris
  10. s&box
  11. EA SPORTS FC™ 26
  12. The Seven Deadly Sins: Origin
  13. Crimson Desert
  14. War Thunder
  15. Warframe
  16. Cities: Skylines II
  17. Dead by Daylight
  18. Star Wars Outlaws
  19. Slay the Spire 2
  20. Where Winds Meet

 

 
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