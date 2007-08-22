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Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Lundi 4 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Epoque ancienneVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Counter-Strike 2
- Forza Horizon 6
- Windrose
- Far Far West
- Diablo IV
- Crusader Kings III
- Cyberpunk 2077
- Stellaris
- s&box
- EA SPORTS FC™ 26
- The Seven Deadly Sins: Origin
- Crimson Desert
- War Thunder
- Warframe
- Cities: Skylines II
- Dead by Daylight
- Star Wars Outlaws
- Slay the Spire 2
- Where Winds Meet
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