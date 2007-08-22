Dernières actus
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Origament: A Paper Advent...
Airport Baggage Simulator sort l...
Publié le Samedi 2 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Semaine moyenneSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Pacific Drive
- Deep Rock Galactic Survivor
- No More Room in Hell 2 est gratuit ce week-end
- Les jeux Paradox Interactive sont en soldes :
Victoria 3
Crusader Kings III
Stellaris
Hearts of Iron IV
Europa Universalis V
Cities Skylines II
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
- Les jeux Koei Tecmo sont en soldes :
Nioh 1+2
Nioh 3
Fatal Frame II
Project Zero
Dynasty Warriors Origins
Dynasty Warriors 9
Atelier Yuma
Atelier Ryza
Atelier Ryza 2
Atelier Ryza 3
Atelier Rorona
Atelier Resleriana
Dead or Alive 5
Wo Long Fallen Dynasty
Ninja Gaiden Master Collection
- EA Sports FC 26
- The Coma
- Cyberpunk 2077
- Persona 5 Royal
- Split Fiction
- Enshrouded
- Rust
- GTA V
- Dispatch
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- (TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)
- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes
- Le Royaume du TCG : retour sur ce salon dédié aux cartes
- (TEST) Clean Up Earth (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD