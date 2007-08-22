Steam : les soldes du week-end

Dernières actus

Gog.com, les soldes du week-end

(TEST) Origament: A Paper Advent...

Airport Baggage Simulator sort l...

Invincible VS est sorti

Subnautica 2 en accès anticipé...

 

Publié le Samedi 2 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Semaine moyenne

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Pacific Drive
  • Deep Rock Galactic Survivor
  • No More Room in Hell 2 est gratuit ce week-end
  • Les jeux Paradox Interactive sont en soldes :
    Victoria 3
    Crusader Kings III
    Stellaris
    Hearts of Iron IV
    Europa Universalis V
    Cities Skylines II
    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
  • Les jeux Koei Tecmo sont en soldes : 
    Nioh 1+2
    Nioh 3
    Fatal Frame II
    Project Zero
    Dynasty Warriors Origins
    Dynasty Warriors 9
    Atelier Yuma
    Atelier Ryza
    Atelier Ryza 2
    Atelier Ryza 3
    Atelier Rorona
    Atelier Resleriana
    Dead or Alive 5
    Wo Long Fallen Dynasty
    Ninja Gaiden Master Collection
  • EA Sports FC 26
  • The Coma
  • Cyberpunk 2077
  • Persona 5 Royal
  • Split Fiction
  • Enshrouded
  • Rust
  • GTA V
  • Dispatch
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- (TEST) Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Death Stranding 2 On the Beach (PC)

- SNK et Plaion annoncent la sortie de la NeoGeo AES+ pour les fêtes

- Le Royaume du TCG : retour sur ce salon dédié aux cartes

- (TEST) Clean Up Earth (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)

- We were Here Tomorrow : un jeu de puzzles en coop

Dernières Vidéos

- Airport Baggage Simulator sort le 28 mai

- Invincible VS est sorti

- Subnautica 2 en accès anticipé le 14 mai

- Adorable Adventures est sorti

- Mullet MadJack est sorti sur Nintendo Switch

- Atmosfar annoncé pour le 20 mai

- Farming Camp s'offre une démo

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55977-soldes-jeux-video-promotions-pc-steam-liste-offres