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Publié le Mercredi 6 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Dead as Disco est sorti
This is the rhythm of the fightDead as Disco vient de sortir en accès anticipé sur PC, sur Steam et l'Epic Games Store. Une démo est actuellement disponible, si vous voulez tester le jeu. Le jeu est proposé à quelques 23,79 €.
Développé par Brain Jar Games Inc, Dead as Disco est un beat'em up dans lequel vous allez incarner Charlie Disco, une vedette déchue qui tente de retrouver son statut de star. Pour ça, il va devoir combattre ses anciens membres de groupe qui l'ont trahi.
Les combats se font en musique et en rythme : c'est la synchronisation avec le son qui vous permettra de réussir de bons coups et combos.
La musique est composée de tubes anciens et récents, sous licence. Mais vous pouvez aussi charger votre propre musique.
Enfin, vous pouvez personnaliser votre personnage et le jeu est jouable en coop.
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