70s-style Robot Anime Geppy-X, un jeu inspiré de Goldorak

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Publié le Mercredi 6 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

70s-style Robot Anime Geppy-X, un jeu inspiré de Goldorak

Ça a l'air chouette

Développé par Implicit Conversions et édité par Bliss Brain Corporation, 70s-style Robot Anime Geppy-X est un jeu de shoot inspiré des animes des années 70, avec en point d'orgue, bien entendu, le fameux Goldorak.

Le jeu est annoncé pour le 16 juillet prochain sur PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

On y retrouve des graphismes en pixel art. Ce shoot 2D en scrolling horizontal est basé sur quelques 8000 animations dessinées à la main, le tout en 24 fps. 

Originellement sorti en 1999, il a bénéficié d'un remaster complet en HD.

Nous sommes dans les années 70. L'armée de l'Empire des Démons de l'Espace envahit la Terre, depuis le Japon. Alors que les terriens semblent impuissants face à cette armada, le Dr Kure Ishi, scientifique de renom, a secrètement construit un robot de combat : le Geppy-X.

 

 
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