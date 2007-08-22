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Publié le Mercredi 6 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
The Legend of Heroes Trails from Zero et Trails to Azure annoncés sur Nintendo Swith 2 et PS5
Du neuf avec du vieuxNIS America a annoncé la sortie des JRPG The Legend of Heroes Trails from Zero et The Legend of Heroes Trails to Azure sur Nintendo Switch 2 et sur PS5 cette année. C'est Microids qui se chargera de la distribution des éditions physiques.
Les jeux proposeraont une résolution 4K et la version Nintendo Switch 2 intègrera l'utilisation dy Joycon 2 en mode souris. Chaque jeu sera proposé indépendamment ou en un coffret double.
Le premier jeu se déroule dans la cité-état de Crossbell. On y découvrir Lloud Bannings. Après trois ans d'absence, il revient dans sa ville natale pour rejoindre la police, après la mort de son frère. Il découvrir qu'il a été affecté à la Section de Soutien Spécial, une nouvelle unité, chargée de missions assez particulières... Il va faire équipe avec Elie MacDowell, la petite-fille du maire ; Randy Orlando, un ancien soldat coureur de jupons ; et Tio Plato, une jeune prodige de la technologie.
Le second se déroule quelques mois après le premier. Alors qu'une paix temporaire a été décrétée et que la Section de Soutien Spécial jouit d'une belle notoriété, Crossbell est visée par différentes organisations occultes : lLEmpire d’Erebonia et la République de Calvard, les deux voisins ennemis, semblent vouloir déstabiliser la cité-état. Lloyd et ses camarades vont avoir fort à faire...
On vous propose de découvrir les deux jeux en vidéo.
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