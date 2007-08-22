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Publié le Mercredi 6 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Gangs of Asia est sorti
Au pays du Kung-fuMélange de combats de kung-fu en 1vs1 ou en coop et de stratégie en temps réel, Gangs of Asia est un jeu développé par Moonpunch et édité par MicroProse Software. Il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 10 €.
Ce jeu en pixel art, très gore, vous propose de capturer les territories ennemis en envoyant vos troupes à l'assaut des bâtiments. 6 types de troupes sont proposées. Vous aurez d'ailleurs 4 chefs kung-fu à incarner, chacun avec ses forces et ses faiblesses.
Vous pourrez envoyez des sumos, des ninjas, des voyous, des maîtres de kung-fu... Une fois capturés, les bâtiments pourront être améliorés et protégés.
Vous pourrez aussi participer à des combats, via une douzaine de coups de kung-fu à utiliser, durant ces assauts, avec votre personnage.
Le jeu propose également un éditeur de cartes et différents modes de jeux, en solo, en coop ou en versus.
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