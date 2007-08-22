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Publié le Mercredi 6 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Xbox Game Pass : les nouveautés de mai
Y'a de quoi se faire plaisirTous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.
Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.
Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :
- Final Fantasy V(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 5 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
- Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 19 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Ben 10 Power Trip (Cloud, console et PC) – 6 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
- Descenders Next (Game Preview) (Cloud, console et PC) – 6 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai - Désormais disponible dans Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
- Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 7 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass
- Outbound (Cloud, console et PC) – 11 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass
- Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass
- Elite Dangerous (Cloud et console) – 12 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard
- DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass
- Subnautica 2 (Game Preview)(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass
- Dead by Daylight – Mise à jour Bloodbound (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass
- Sea of Thieves : Last Ship Standing
- World of Warships: Legends (Cloud, console et PC) – Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass
- Galacticare (Cloud, console et PC)
- Go Mecha Ball (Cloud, console et PC)
- Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, console et PC)
- Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, console et PC)
- Planet of Lana (Game Preview) (PC)
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