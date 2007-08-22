Xbox Game Pass : les nouveautés de mai

Publié le Mercredi 6 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Y'a de quoi se faire plaisir

Final Fantasy V (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 5 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 5 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 19 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 19 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Ben 10 Power Trip (Cloud, console et PC) – 6 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

(Cloud, console et PC) – 6 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass Descenders Next (Game Preview) (Cloud, console et PC) – 6 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

(Game Preview) (Cloud, console et PC) – 6 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass Wheel World (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai - Désormais disponible dans Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai - Désormais disponible dans Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass Wildgate (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S et PC) – 6 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass Mixtape (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 7 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 7 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass Outbound (Cloud, console et PC) – 11 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass

(Cloud, console et PC) – 11 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 12 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass Elite Dangerous (Cloud et console) – 12 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

(Cloud et console) – 12 mai - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard DOOM: The Dark Ages (Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass

(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai - Désormais disponible dans le Game Pass Standard ; inclus dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass Subnautica 2 (Game Preview)(Cloud, Xbox Series X|S, portable et PC) – 14 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass ; Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass

Dead by Daylight – Mise à jour Bloodbound (Cloud, Xbox Series X|S et PC) – Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, PC Game Pass

Sea of Thieves : Last Ship Standing

World of Warships: Legends (Cloud, console et PC) – Disponible dès maintenant - Game Pass Ultimate, Game Pass Standard, Game Pass Core, PC Game Pass

Galacticare (Cloud, console et PC)

Go Mecha Ball (Cloud, console et PC)

Kulebra and the Souls of Limbo (Cloud, console et PC)

Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (Cloud, console et PC)

Planet of Lana (Game Preview) (PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jour et contenus additionnelsAvantages en jeuIls nous quittent 15 avril