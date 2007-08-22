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Publié le Lundi 11 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Storm Horse Simulator, un nouveau jeu de dada
Le cheval, c'est mon dadaStorm Horse Simulator sortira cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. D'abord sur PC, ensuite sur consoles. Il est développé par Indie Forge Studios SRL et édité par Ultimate Publishing.
Vous allez incarner Storm, un bourrin, fils du légendaire Amadeus. Vous pouvez vous promener dans un large monde ouvert, avec des forêts, des montagnes, des plaines, des déserts, des rivières...
Vous allez devoir restaurer l'équilibre entre les animaux et les humains. Certains sont belliqueux, d'autres amicaux. A vous de simplement vivre votre vie de cheval.
Il faudra rechercher de la nourriture, faire attention aux dangers...
Une démo est disponible sur Steam.
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