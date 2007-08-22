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Publié le Mercredi 13 mai 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Agronom : un farming simulator sur Mars
Faites pousser l'impossibleDans Agronom, vous allez contruire votre ferme, sur Mars. Autant dire que ça ne va pas se faire tout seul... Vous allez construire des robots et leur donner des ordres, les automatiser, pour gérer vos récoltes.
A partir d'une plateforme stérile sur la planète rouge, vous devrez créer une ferme, un biome, et faire pousser vos plantes. Vous devrez gérer vos robots, leur assigner des tâches, mais aussi utiliser des serres et des incubateurs, régler la température et l'hygrométrie, l'éclairage, la fertilisaition...
Le jeu estdéveloppé par MindEdges, un jeune studio américain, et édité par Skystone Games.
Il sortira sur PC, sur Steam, cette année. Un Playtest est prévu prochainement, vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire.
Enfin, une vidéo a été publiée.
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