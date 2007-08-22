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Publié le Mercredi 13 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Black Jacket est sorti
Un jeu d'enferBlack Jacket est désormais disponible. Le jeu est sorti sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series. On vous rappelle que le jeu est un roguelite narratif inspiré du Backjack. Il est développé par un studio autrichien, Mi'pu'mi.
Le but est de gagner assez d'argent pour payer le passeur et réussir à quitter les enfers. Vous allez donc affronter des âmes errantes et tourmentées dans le but de leur dérober leurs pièces.
Vous allez les combattre dans un jeu de cartes inspiré du Black Jack, mais avec des decks puissants à construire, des artefacts pour vous aider, des couleurs de cartes spéciales...
Vous pourrez par exemple, avec ces cartes spéciales, diminuer ou agumenter la valeur des cartes de votre adversaire ou les vôtres...
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