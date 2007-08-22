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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Vultures - Scavengers of Death est sorti
Retour dans les années 90Vultures - Scavengers of Death est un jeu de survie au tour par tour. Il vient de sortir sur PC, sur Steam. Il est proposé au prix de 17,49 €. Le jeu est développé par Team Vultures et édité par Firesquid et Gamersky Games.
Vultures - Scavengers of Death s'inspire des classiques du genre, type Resident Evil, sortis dans les années 90. Il raconte l'histoire d'un accident biochimique qui ravage le monde et transforme les humains en zombies.
Vous êtes un agent de l'agence Vulture, et vous devez aller sur plaec pour récupérer du matériel qui servira à créer un remède.
Vous allez jouer deux personnages : Leopoldo le bourrin et Amber, plus athlétique. Chacun a ses propres compétences, son équipement et sa manière d'aborder les combats.
Avec des munitions et des kits de soin limités, il faudra réussir à récupérer le matériel et vous extraire des lieux...
On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :
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