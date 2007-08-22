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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Feed it : c'est comment de vivre avec un monstre ?
Demande à ma femmeFeed it est un jeu d'horreur en vue subjective, développé par Games On A Chair et édité par Pretty Soon, qui sortira cette année sur PC, sur Steam.
Le jeu s'inspire des jeux PlayStation, première du nom, notamment au niveau du... graphisme.
Un petit jeu très court, dans lequel vous vivez avec un monstre. Et c'est lui qui décide de tout : la télé est trop forte ? Dépêchez-vous de baisser le son. Il a faim ? Servez-lui à manger.
Outre répondre à ses moindres désirs, vous devrez chercher un moyen de vous échapper de ce labyrinthe...
Vous devrez explorer, fouiller, trouver des indices, des objets qui vous serviront... et surtout, survivre.
Le jeu est à découvrir en vidéo :
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