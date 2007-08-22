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Publié le Jeudi 14 mai 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir, le trailer de la Deluxe Edition
Luxe, chaos et voluptéLEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir débarque le 22 mai sur PC, PS5, Xbox Series. Il est aussi prévu sur Nintendo Switch 2 mais la date de sortie sur cette plateforme sera révélée ultérieurement.
Vous pouvez précommander la Deluxe Edition pour jouer dès le 19 mai. Cette édition permet aussi de jouer au mode “Chaos”, qui sera disponible en septembre, et se focalisera sur Le Joker et Harley Quinn : tous deux seront jouables.
Un pack de contenu sur le thème du chaos sera également inclus.
On vous laisse découvrir la vidéo de la Deluxe Edition.
On vous rappelle que nous avons joué au jeu à la Gamescom. Retrouvez notre avis ici.
De l'humour, de la baston, des personnages phares comme Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman, Talia al Ghul, le Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Double-Face, Ra's al Ghul, Bane et d'autres encore... Et vous pourrez arpenter Gotham comme il vous plaira puisque la ville sera proposée en monde ouvert.
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