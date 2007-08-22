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Publié le Vendredi 13 mars 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Pâques avant l'heureAprès sa preview extrêmement complète, que vous pouvez retrouver ici, Inès nous livre son test de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch).
Celle qui est, à n'en pas douter, l'une des plus grandes spécialistes française (restons modestes) de la saga, qui s'est fait renvoyé déjà trois fois d'un job de jardinier parce qu'elle taillait les buissons et arbustres en formes d'Astalos, de Serigos ou de Lagiacrus, ce qui pourrait être chouette, cela dit, si cela n'avait pas terrifié les pentionnaires de l'EHPAD qui n'osaient plus sortir dans leur jardin, nous livre donc ses impressions finales sur le jeu.
Avec cette petite phrase en bonus : bon, j'attends les DLC, parce qu'il manque quand même des trucs dans le jeu.
AH ! Il manque des trucs ! Donc tu es déçue ? Le jeu est naze ?
Et bien pour le savoir... cliquez !
(PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
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