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Steam : les soldes du week-end
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Monster Hunter Stories 3:...
Publié le Lundi 16 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
2-2-1-3Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Slay the Spire 2
- Counter-Strike 2
- Crimson Desert
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
- Timberborn
- Apex Legends
- Ready or Not
- Solasta II
- EA SPORTS FC 26
- Resident Evil Requiem
- Ready or Not: Boiling Point
- Teardown
- John Carpenter's Toxic Commando
- The Sims 4
- MIMESIS
- Marathon
- Grand Theft Auto V Version améliorée
- Overwatch
- War Thunder
- KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
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