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Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Thick as Thieves : vol et braquage à petit prix
Un jeu plus intéressant qu'il n'y paraîtDéveloppé par OtherSide Entertainment et édité par Megabit Publishing, le jeu Thick as Thieves sort le 20 mai prochain sur PC, sur Steam. Un petit jeu qui a l'air sympa, mais que vous ne regarderez peut-être pas de la même quand vous saurez qu'il sera vendu à 4,99 € seulement.
Au menu, 16 missions courtes, 2 cartes rejouables, 6 objets à débloquer durant les missions...
Thick as Thieves est un jeu de vol. La discrétion est de mise. Jouable en solo ou en coop, le jeu vous emmène en Ecosse, en 1910, dans un monde dystopique où la magie se mélange à de nouvelles technologies.
Vous devez réussir à voler des objets précieux. Plusieurs personnages sont jouables, chacun avec ses particularités, ses forces, ses faiblesses, son équipement...
Le jeu est signé Warren Spector, à qui l'on doit notamment... Deus Ex et Thief: Deadly Shadows.
Y'a des chances qu'on y jette un coup d'oeil.
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