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Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
The Spell Brigade, le bullet hell déjanté en coop est sorti
Combats de magesAprès quelques mois en accès anticipé, le jeu The Spell Brigade vient de sortir en version finale sur PC, via Steam, mais aussi sur PS5. Il s'agit d'un bullet hell en coopération pour 1 à 4 joueurs.
Le jeu est cross-play, à savoir jouable entre joueurs PC et PS5.
Cette sortie s'accompagne d'une mise à jour proposant plus de personnages, plus d'ennemis et un nouveau système d'amélioration.
Niveau ambiance, c'est du délire : on incarne un mage qui affronte des vagues de monstres dans des arènes. Pour vous défendre - et attaquer, bien entendu, vous aurez à votre disposition plusieurs sorts magiques. En équipe, vous devrez compléter des missions, gagner en expérience et récupérer des bonus dans le but d'améliorer leurs sorts pour devenir plus puissant.
Il est possible de trouver, d’améliorer et de combiner ses sorts pour trouver les meilleures synergies et créer un build unique.
Le jeu est développé par Bolt Blaster Games, un petit studio belge.
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