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Publié le Jeudi 30 avril 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Warhammer 40,000: Speed Freeks débarque sur PS5 et Xbox Series
Le Chemin de la WAAAGH!Warhammer 40,000: Speed Freeks, développé par Caged Element et édité par PLAION est sorti sur PC en 2024 et en version finale l'année dernière, en mai, justement.
Et justement, le 21 mai de cette année, il sort cette fois-ci sur PS5 et Xbox Series.
On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de shoot multijoueur, en ligne, à bord de véhicules personnalisables, qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40,000..
A la fois un jeu de combat, de course et de tir, vous vous battez en équipe contre une autre dans différents modes de jeux en ligne.
Ça bouge, c’est fun, ça a rencontré un bon petit succès sur PC, donc on se dit que ce sera pareil sur consoles. Bonne nouvelle d'ailleurs, le jeu sera crossplay : joueurs PC, PS5 et Xbox Series pourront se mettre joyeusement sur la gueule.
Youpi.
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