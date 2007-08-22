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Publié le Lundi 16 mars 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Hello Sunshine, un nouveau jeu de survie très prometteur
Un jeu qui souffle le chaud et le froidDéveloppé par Red Thread Games et édité par Megabit Publishing, le jeu Hello Sunshine sortira sur PC, sur Steam, dans le courant de l'année.
Il s'agit d'un jeu de survie, mais aussi d'enquête, dans lequel vous incarnez la dernière employée d'un empire commercial autreofis tout puissant. Le but est d'atteindre la tour au bout de la route. Pour ça, vous allez devoir arpenter un monde désertique, avec la chaleur écrasante le jour et le froid glacial la nuit.
Pour vous aider, vous aurez un robot géant, façon Le Géant de Fer, dont il faudra aussi s'occuper, en el réparant et en l'améliorant.
La première bande-annonce du jeu laisse présager le meilleur.
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