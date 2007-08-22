Directive 8020 : le nouveau jeu de Supermassive Games se dévoile

Publié le Lundi 16 mars 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Moi, j'buterais tout le monde, dans le doute...

Initialement prévu pour la fin d'année dernière, Directive 8020 sortira finalement le 12 mai prochain. Le jeu est développé par Supermassive Games, à qui l'on doit notamment Until Dawn ou The Quarry, et sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Directive 8020 raconte l'histoire des astronautes du Cassiopée. Quand le vaisseau s'écrase sur la planète Tau Ceti f, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls... la serre hydroponique est envahie par une substance extraterrestre et deux membres d'équipage se retrouvent face à leur double extraterrestre... mais en mode "chasseur".Le jeu intègre une mécanique de "Turning Points" qui permet de revenir à certains moments clefs de l'histoire et de changer votre décision.Le jeu est jouable en solo mais aussi en coop jusqu'à 5 joueurs en mode local. A tour de rôle, les joueurs incarnent un personnage et décident de qui doit vivre ou mourir.C'est ce mode qui est présenté en vidéo.