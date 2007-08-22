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Publié le Lundi 18 mai 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
The Adventures of Sir Kicksalot, une aventure Minecraftesque
Tous les coups sont permisThe Adventures of Sir Kicksalot, c'est comme une aventure qui se déroulerait dans un monde Fantasy dans l'univers de Minecraft. C'est carré, c'est moche, ce n'est pas très détaillé, c'est ultra-basique... mais ça fonctionne, et plutôt bien.
Le jeu est développé par Stéphane Le Roy et vient de sortir sur Steam, au prix de 9,75 €. Une démo gratuite y est d'ailleurs disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
Il s'agit d'un FPS vous laissant toute liberté pour trucider vos ennemis. Et par ennemis, on entend "tout ce qui bouge et qui n'est pas vous".
Vous pouvez les découper, les éléctrocuter, les geler, leur coller le feu, utiliser des armes, des sorts... ou simplement vous servir du décor pour zigouilelr vos adverdaires. Vous pourrez même prendre le contrôle de leur esprit.
On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :
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