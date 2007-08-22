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Publié le Vendredi 15 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Subnautica 2 est sorti en accès anticipé
La grande bleueSubnautica 2 est sorti en accès anticipé sur PC mais aussi sur Xbox Series. Sur l'Epic Games Store, le Xbox Store et Steam. Le jeu est développé par Unknown Worlds et édité par KRAFTON, Inc.
Il restera durant 9 mois en accès anticipé pour sortir ensuite en version complète en début d'année prochaine, sur ces mêmes plateformes.
Il s'agit toujours d'un jeu d'exploration sous-marine. Vous allez ici découvrir un nouvel océan extra-terrestre, avec de nouveaux biomes, de nouvelles créatures, et toujours à la recherche de nouveaux secrets...
Le jeu est jouable en coop jusqu'à 4.
On vous laisse découvrir le gameplay du jeu en vidéo.
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