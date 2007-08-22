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Publié le Vendredi 15 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
The Caribou Trail est sorti
Sang d'érableInspiré de vrais témoignages et se déroule durant la bataille de Gallipoli, en Italie, The Caribou Trail vous met dans la peau d'un soldat canadien, Fischer, perdu dans l'enfer des tranchées. Au milieu de la boue, la mort et au bord de perdre sa santé mentale, Fischer va découvrir l'horreur de la Première Guerre Mondiale.
The Caribou Trail est développé par le studio Unreliable Narrators, et édité par Indie Asylum.Le jeu est disponible sur PC, sur Steam, au prix de 12,79 €. Une démo y est également disponible gratuitement. Le jeu est aussi sorti sur l'Epic Games Store.
Ce n'est pas un simple FPS. C'est un jeu de survie. Plus que tuer ses ennemis, l'idée du jeu est de montrer le sentiment de survie des soldats dans les tranchées.
Une nouvelle vidéo a été diffusée :
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