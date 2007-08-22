007 First Light : un nouveau making-of

Publié le Lundi 18 mai 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Re-Bond ?

Allez, on vous la refait encore une fois : Cet opus, histoire exclusive au jeu, est basé sur les débuts de James Bond. Tout juste embauché par le MI6, il faire ses preuves. Il est, au commencement, un second couteau en soutien à des agents plus aguerris mais, comme à son habitude, il va faire preuve d’un mélange de désobéissance et d’initiative pour mener à bien sa mission : capturer un ancien agent qui a retourné sa veste.Niveau voix en v.o., on retrouvera Patrick Gibson (dans le rôle de James Bond), Noemie Nakai (dans le rôle de l’agent Roth), Kiera Lester (dans le rôle de Moneypenny) et Alastair McKenzie (dans le rôle de Q).Et c'est justement Patrick Gibson qui nous parle de son expérience de doublure du nouveau James Bond.007 First Light est toujours signé IO Interactive et le jeu est toujours prévu pour le 27 mai 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.