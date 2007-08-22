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Steam : les soldes du week-end

 

Publié le Lundi 18 mai 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Whirlight, un jeu d'aventure qui a l'air chouette

De solides références

Whirlight est un nouveau jeu d'aventure, de type point'n click, qui vient de sortir sur PC, sur Steam. Whirlight c'est l'histoire d'Hector, un inventeur de génie mais particulièrement maladroit. Chacune de ses créations se termine invariablement... mal.

Lors d'une promenade à Venice Beach, il va faire la rencontre de Margaret, une artiste. Tous deux vont vivre des aventures particulièrement étonnantes, à travers l'espace et le temps...

Quand les développeurs vous expliquent que leur jeu est inspiré par les classiques de chez LucasArts, tels que Day of the Tentacle et Sam & Max Hit the Road, on ne peut que jeter un oeil intéressé à ce nouveau jeu...

 

 
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