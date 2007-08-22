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Publié le Samedi 16 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Semaine bof

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Misery est gratuit ce week-end
  • Roadside Research
  • Steel Seed
  • Let's school
  • Stardew Valley
  • V Rising est gratuit ce week-end
  • Summer House
  • Slots & Daggers
  • Subnautica
  • Red Dead Redemption II
  • Replaced
  • Subnautica Below Zero
  • NBA 2K26
  • Conan Exiles Ehanced
  • Nine Sols
  • Euro Truck Simulator 2
  • Everwind
  • Phasmophobia
  • Stalker 2
  • Deep Rock Galactic
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
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