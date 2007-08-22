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Publié le Samedi 16 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Semaine bofSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Misery est gratuit ce week-end
- Roadside Research
- Steel Seed
- Let's school
- Stardew Valley
- V Rising est gratuit ce week-end
- Summer House
- Slots & Daggers
- Subnautica
- Red Dead Redemption II
- Replaced
- Subnautica Below Zero
- NBA 2K26
- Conan Exiles Ehanced
- Nine Sols
- Euro Truck Simulator 2
- Everwind
- Phasmophobia
- Stalker 2
- Deep Rock Galactic
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