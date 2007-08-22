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Publié le Lundi 18 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Sous les nautiquesVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Subnautica 2
- Forza Horizon 6
- Counter-Strike 2
- Diablo IV
- Conan Exiles Enhanced
- Subnautica
- Euro Truck Simulator 2
- Farever
- Windrose
- Subnautica: Below Zero
- Apex Legends
- Red Dead Redemption 2
- Crimson Desert
- Warframe
- Age of Empires IV: Anniversary Edition
- Heroes of Might and Magic: Olden Era
- NBA 2K26
- Slay the Spire 2
- Stardew Valley
- Dead by Daylight
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