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Publié le Lundi 18 mai 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Sous les nautiques

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Subnautica 2
  2. Forza Horizon 6
  3. Counter-Strike 2
  4. Diablo IV
  5. Conan Exiles Enhanced
  6. Subnautica
  7. Euro Truck Simulator 2
  8. Farever
  9. Windrose
  10. Subnautica: Below Zero
  11. Apex Legends
  12. Red Dead Redemption 2
  13. Crimson Desert
  14. Warframe
  15. Age of Empires IV: Anniversary Edition
  16. Heroes of Might and Magic: Olden Era
  17. NBA 2K26
  18. Slay the Spire 2
  19. Stardew Valley
  20. Dead by Daylight

 

 
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