Publié le Mardi 3 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

The Bearer & The Last Flame arrive le 6 mars

Et il est en précommande

Initialement prévu pour... 2024... The Bearer & The Last Flame arrive le 6 mars sur PC et PS5. Il sera disponible au format numérique sur les deux plateformes et en version physique sur PS5. Vous pouvez d'ores et déjà le commander.

Deux éditions physiques sont proposées, dont une avec un guide et une boîte spéciale.

The Bearer and the Last Flame est un soulslike indépendant, édité par Meridiem Games et développé par Dark Reaper Studio.

Se déroulant dans un monde Dark Fantasy, il vous met dans la peau du porteur de lumière, un chevalier luttant contre les ténèbres et ses hordes de démons et de revenants. 

Plusieurs archétypes de héros sont disponibles. Et plus de 200 armes uniques vous attendent.

Mouais... Faut voir...

 

 
