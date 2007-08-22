Swimpossible!, un jeu de sirène...

Publié le Mardi 3 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

 

50% homme, 50% thon

Dans Swimpossible!, vous incarnez Craig, une sirène... à l'envers. A savoir des membres humains et une tête de poisson. VOus devez remonter le courant de la rivière, en évitant les obstacles : rochers, canards, vagues....

Chaque membre est contrôlé indépendamment, ce qui rend compliqué et bordélique la progression...

Un jeu de course contre la montre complètement délirant, dans un univers complètement barré.

Et c'est développé par Arcade Cabinet, un studio allemand basé à Berlin.

Le jeu sort le 18 février, sur PC, via Steam. Une démo est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.

 

 
