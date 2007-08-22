Dernières actus
Baladins, un RPG inspiré des je...
4 Innovations Technologiques Qui...
Dear me, I was... sort sur PC et...
Le diable s'habille en Prada 2, ...
Publié le Mardi 3 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Swimpossible!, un jeu de sirène...
50% homme, 50% thonDans Swimpossible!, vous incarnez Craig, une sirène... à l'envers. A savoir des membres humains et une tête de poisson. VOus devez remonter le courant de la rivière, en évitant les obstacles : rochers, canards, vagues....
Chaque membre est contrôlé indépendamment, ce qui rend compliqué et bordélique la progression...
Un jeu de course contre la montre complètement délirant, dans un univers complètement barré.
Et c'est développé par Arcade Cabinet, un studio allemand basé à Berlin.
Le jeu sort le 18 février, sur PC, via Steam. Une démo est disponible pour tester le jeu avant de l'acheter.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- Les films incontournables de 2026
Dernières Vidéos
- WWE 2K26 : nouveaux types de matchs, outils offensifs et améliorations du système de jeu
- The Bearer & The Last Flame arrive le 6 mars
- Swimpossible!, un jeu de sirène...
- Baladins, un RPG inspiré des jeux de plateau
- Dear me, I was... sort sur PC et Nintendo Switch
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD