Publié le Mardi 3 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Baladins, un RPG inspiré des jeux de plateau
C'est paladins avec un rhume ?Les Baladins sont des artistes qui parcourent le monde pour divertir le peuple. Ils errent de ville en ville, apportant de la joie à travers leur art. Musique, chants, contes et légendes... ils rendent aussi de menus services aux villageois quand on leur demande.
Vous allez incarner l'un de ces Baladins. acrobate, pyromane, cuistot, luxomancienne, bardesse... au choix, sachant que chaque personnage a sa propre personnalité, ses propres talents, ses propres compétences, ses propres caractéristiques.
Vous pourrez, au final, diriger un groupe de quatre Baladins ou jouer en coop à 4, en local ou en ligne.
Au fil de vos choix et décisions, vous façonnerez l'aventure.
Le jeu, développé par Seed by Seed et édité par Armor Games Studio, est sorti en 2024 sur PC, via Steam (où une démo est disponible).
Il arrive sur Nintendo Switch, PS4 et PS5 le 20 février.
