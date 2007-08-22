Dune: Awakening, le chapitre 3 débarque

Publié le Mercredi 4 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le plein de nouveautés

Une extension à la fin du jeu

10 nouvelles zones à explorer

De nouvelles missions de la Landsraad permettant d'augmenter le rang de faction, le statut des Grandes Maisons et débloquer des récompenses exclusives.

Une progression par spécialisation à travers cinq voies distinctes : Artisanat, Collecte, Exploration, Combat et Sabotage.

Un système d'augmentation des armes et armures uniques

La suppression de la taxation des bases

Un package de ressources pour les joueurs revenant après une longue absence

Deux nouvelles armes : le Pyrocket et les Dual Blades, et la refonte d'une autre, le Rapier.

Enfin, un nouveau chapitre scénarisé est ajouté.

Funcom a annoncé le lancement du Chapitre 3 de son Dune Awakening. Accessible une fois le Tier 6 atteint, il permet d'ajouter du contenu endgame et d'introduire de nouveaux systèmes.Cette mise à jour majeure et gratuite ajoute :D'autre part, un DLC payant, Les pillards des terres brisées, offrant notamment des possibilités de construction. Il est proposé à 9,99 € et est inclus dans le Season Pass.