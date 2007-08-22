Dune: Awakening, le chapitre 3 débarque

Publié le Mercredi 4 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Dune: Awakening, le chapitre 3 débarque

Le plein de nouveautés

Funcom a annoncé le lancement du Chapitre 3 de son Dune Awakening. Accessible une fois le Tier 6 atteint, il permet d'ajouter du contenu endgame et d'introduire de nouveaux systèmes. 

Cette mise à jour majeure et gratuite ajoute : 
  • Une extension à la fin du jeu
  • 10 nouvelles zones à explorer
  • De nouvelles missions de la Landsraad permettant d'augmenter le rang de faction, le statut des Grandes Maisons et débloquer des récompenses exclusives.
  • Une progression par spécialisation à travers cinq voies distinctes : Artisanat, Collecte, Exploration, Combat et Sabotage.
  • Un système d'augmentation des armes et armures uniques
  • La suppression de la taxation des bases
  • Un package de ressources pour les joueurs revenant après une longue absence
  • Deux nouvelles armes : le Pyrocket et les Dual Blades, et la refonte d'une autre, le Rapier.
  • Enfin, un nouveau chapitre scénarisé est ajouté.
D'autre part, un DLC payant, Les pillards des terres brisées, offrant notamment des possibilités de construction. Il est proposé à 9,99 € et est inclus dans le Season Pass.


 

 
