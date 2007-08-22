Dernières actus
Publié le Mercredi 4 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Dune: Awakening, le chapitre 3 débarque
Le plein de nouveautésFuncom a annoncé le lancement du Chapitre 3 de son Dune Awakening. Accessible une fois le Tier 6 atteint, il permet d'ajouter du contenu endgame et d'introduire de nouveaux systèmes.
Cette mise à jour majeure et gratuite ajoute :
- Une extension à la fin du jeu
- 10 nouvelles zones à explorer
- De nouvelles missions de la Landsraad permettant d'augmenter le rang de faction, le statut des Grandes Maisons et débloquer des récompenses exclusives.
- Une progression par spécialisation à travers cinq voies distinctes : Artisanat, Collecte, Exploration, Combat et Sabotage.
- Un système d'augmentation des armes et armures uniques
- La suppression de la taxation des bases
- Un package de ressources pour les joueurs revenant après une longue absence
- Deux nouvelles armes : le Pyrocket et les Dual Blades, et la refonte d'une autre, le Rapier.
- Enfin, un nouveau chapitre scénarisé est ajouté.
