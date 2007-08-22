Dernières actus
Publié le Mercredi 4 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
City States: Medieval, un city builder médiéval en démo
Montjoie, Saint-Denis !City States: Medieval est un jeu en développement par Reverie World Studios et qui sera édité par Indie.io. Il sortira cette année, sur PC, sur Steam. Une démo vient de sortir et vous pouvez la télécharger gratuitement pour tester le jeu.
Vous allez vous retrouver en 1110, à la tête d'une cité médiévale : Gêne, Grenade, Tripoli, Novgorod... chacune a son propre style, ses propres bâtiments, son propre fonctionnement, ses atouts et ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses.
Vous commencez avec un petit village et devez l'agrandir pour en faire une cité florissante. Vous devrez aussi conquérir les contrées avoisinantes et vous emparer de leurs ressources, commercer avec d'autres villes...
Un city builder, façon médiévale, donc, qui vous permettra de réécrire l'Histoire.
