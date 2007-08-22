Dernières actus
Publié le Mercredi 4 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Baptiste : le jeu d'horreur s'offre une démo
Poupée de cire, poupée de sangBaptiste sort cette année sur PC, Xbox Series et PS5. Initialement prévu pour 2025, il sortira finalement au deuxième trimestre 2026.
Une nouvelle démo vient de sortir et est disponible sur PC, via Steam, mais aussi sur Xbox Series et PS5.
Pour rappel, le jeu raconte l'histoire de Sara. Après la mort de son mari, elle décide de déménager avec son fils Tom, dans le petit hameau de Shore Cliff, en Angleterre. Mais dans leur nouvelle maison, ils trouvent, enfermée dans une vitrine, une poupée nommée Baptiste et un mot : "Ne libérez jamais la poupée".
Et Tom libère la poupée... Quand sa mère disparaît il se lance alors à sa recherche.
Vous allez incarner le gamin. Et ça ne va pas être une sinécure.
