Publié le Jeudi 5 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Black One Blood Brothers accélère son développement
Horizon 2027Black One Blood Brothers est un FPS tactique dans lequel vous allez gérer une escouade de soldats des forces spéciales, appelée par n'importe quel gouvernement pour intervenir sur son territoire et démêler des situations compliquées...
Sorti en 2022 en accès anticipé sur Steam, le jeu vient de s'offrir une nouvelle grosse mise à jour : Refonte sous Unreal Engine 5.7, prise en charge des manettes, IA améliorée, et j'en passe.
Les développeurs ont surtout rejoint Gamevestor, une plateforme européenne réglementée d’investissement participatif dédiée au jeu vidéo. Ils proposeront bientôt d'investir pour le jeu et ainsi accélérer son développement.
La verison 1.0 est prévue pour 2027.
Notez que le jeu est uniquement solo et qu'il est développé en collaboration avec de vrais Marines. Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :
