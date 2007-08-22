Crimson Desert, une deuxième vidéo de gameplay dévoilée

Publié le Vendredi 6 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Comment tuer des gens

A la bourre parce qu'on l'attendait pour la fin 2025, Crimson Desert dévoile une nouvelle vidéo de gameplay. L'occasion de découvrir les systèmes de combat et la progression de personnage.Le jeu permettra une grande liberté de choix, tant au niveau des styles que des armes.Développé par Pearl Abyss, Crimson Desert est un jeu d'action-aventure solo en monde ouvert qui vous plonge dans un univers violent à l'ambiance Fantasy. Le jeu va vous faire parcourir le vaste monde de Pywel dans la peau de Kliff, leader des Crinières grises. Le jeu vous fera affronter tant des boss puissants et massifs que des hordes d'ennemis dans des batailles épiques, avec un gameplay qui a l'air très violent et bourrin.Vous pourrez aussi explorer le monde, discuter avec de nombreux personnages, chasser, pêcher et remplir des quêtes pour venir en aide à la populace.Il sortira finalement le 19 mars sur PC, PS5 et Xbox Series.