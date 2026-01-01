Super Bomberman Collection est sorti

PubliÃ© le Vendredi 6 fÃ©vrier 2026 Ã  09:45:00 par Cedric Gasperini

 

Super Bomberman Collection est sorti

Jolie compilation

Konami vient de sortir Super Bomberman Collection sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch 1&2. La collection comprend 5 jeux de la série Bomberman, sortis entre 1993 et 1997, dont certains uniquement sortis au Japon, et le Bomberman orignal sorti en 1985..

Vous retrouverez donc : 
  • SUPER BOMBERMAN (version japonaise / version US / version européenne) 
  • SUPER BOMBERMAN 2 (version japonaise / version US / version européenne) 
  • SUPER BOMBERMAN 3 (version japonaise / version européenne) 
  • SUPER BOMBERMAN 4 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)] 
  • SUPER BOMBERMAN 5 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)] 
  • Bomberman [version japonaise] 
Les jeux sur consoles sortiront en boîte le 28 août.

 

image

 

 

 

 

