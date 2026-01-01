DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 6 fÃ©vrier 2026 Ã 09:45:00 par Cedric Gasperini
Super Bomberman Collection est sorti
Jolie compilationKonami vient de sortir Super Bomberman Collection sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch 1&2. La collection comprend 5 jeux de la série Bomberman, sortis entre 1993 et 1997, dont certains uniquement sortis au Japon, et le Bomberman orignal sorti en 1985..
Vous retrouverez donc :
- SUPER BOMBERMAN (version japonaise / version US / version européenne)
- SUPER BOMBERMAN 2 (version japonaise / version US / version européenne)
- SUPER BOMBERMAN 3 (version japonaise / version européenne)
- SUPER BOMBERMAN 4 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)]
- SUPER BOMBERMAN 5 [version japonaise (version localisée en anglais disponible)]
- Bomberman [version japonaise]
