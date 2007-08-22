Dernières actus
Publié le Vendredi 6 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
The Legend of Khiimori, un jeu sur la Poste mongole
Mongol toi-mêmePrévu sur PC, PS5 et Xbox Series, The Legend of Khiimori sortira le 3 mars prochain en accès anticipé sur PC. Il est développé par Aesir Interactive et NightinGames, et sera édité par Mindscape.
Le jeu vous met dans la peau d'une coursière mongole, au XIIIe siècle. Vous allez parcourir les steppes mongoles, de jour comme de nuit, pour livrer des colis et des lettres.
Vous rencontrerez des alliés, des ennemis, devrez gérer l'endurance de votre monture... Au fil de votre progression, vous pourrez améliorer votre équipement mais aussi vos chevaux. Il faudra récolter des ressources, de la nourriture, créer des objets, vendre, fabriquer poudres et flèches...
La première vidéo de gameplay du jeu donne franchement envie d'y jeter un oeil dès sa sortie.
